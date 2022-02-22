ألمانيا وفرنسا وأمريكا تتعهد باتخاذ رد فعل إزاء قرار بوتين بشأن أوكرانيا

برلين- (د ب أ):

تعهدت ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة في مكالمة مشتركة اليوم الثلاثاء باتخاذ رد فعل إزاء قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المعلنتين ذاتيا شرقي أوكرانيا، حسبما ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية.

وأدان كل من المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خطوة بوتين بشدة، واتفقوا في مكالمتهم المشتركة على أن هذا يشكل "انتهاكا واضحا" لاتفاق مينسك للسلام بشأن شرقي أوكرانيا، وفقا لما أفاد به شتيفن هيبشترايت المتحدث باسم الحكومة الألمانية في وقت متأخر من يوم الإثنين.

وأضاف أن هذه الخطوة لن تمر دون رد.

وأوضح هيبشترايت أن: "الشركاء اتفقوا على عدم الفتور في التزامهم بسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها"، وأنهم تعهدوا ببذل قصارى جهدهم لمنع حدوث المزيد من التصعيد في الوضع.