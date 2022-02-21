الاتحاد الأوروبي يدين قرار بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك

بروكسل - (أ ش أ):

أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الإثنين قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضم جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المعلنتين من طرف واحد في شرق أوكرانيا.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على روسيا بسبب هذه الخطوة.

وأضافت القناة أن أورسولا أدانت "بأشد العبارات الممكنة" قرار بوتين.

وكان الرئيس الروسي قد أعلن في خطاب متلفز، قبل قليل، توقيع مرسوم يتضمن الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، داعيا الجمعية الفيدرالية التصديق على الوثائق اللازمة.