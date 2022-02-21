جوتيريش يلغي زيارة إلى الكونغو الديمقراطية بسبب تدهور الأوضاع في أوكرانيا

نيويورك - (د ب أ)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلغاء زيارة خارجية كان من المقرر أن يقوم بها غدا الثلاثاء إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك في ظل تدهور الأوضاع بشأن الأزمة الأوكرانية، حسبما ذكر المتحدث باسم الأمين العام.

وقال المتحدث إن جوتيريش يشعر بالقلق على شكل خاص بشأن تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين في القتال بين الانفصاليين المدعومين من موسكو وقوات الجيش الأوكراني على طول خط التماس في شرق أوكرانيا، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

وأوضحت الأمم المتحدة أنها تواصل دعم استقلال وسيادة أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا، وسط مخاوف من غزو روسي وشيك.

وتنفي روسيا اعتزامها غزو أوكرانيا.