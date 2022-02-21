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بريطانيا: اعتراف روسيا باستقلال الانفصاليين في أوكرانيا انتهاك لوحدة أراضيها

10:17 م الإثنين 21 فبراير 2022
بريطانيا: اعتراف روسيا باستقلال الانفصاليين في أوكرانيا انتهاك لوحدة أراضيها

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

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وكالات:

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوجانسك، بمثابة "انتهاك لوحدة الأراضي الأوكرانية".

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع قادة الانفصاليين في أوكرانيا اتفاقيات صداقة ودعم مشترك.

وقال بوتين، في حديث اليوم، إن روسيا ستعترف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وإن القرار يجب أن يتخذ على الفور، ويطلب من البرلمان الروسي دعم القرار.

وقال الكرملين إنه تم إبلاغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن هذه الخطط.

كان المستشار الالماني أولاف شولتس قد حذر بوتين خلال مكالمة هاتفية في وقت سابق اليوم من القيام بمثل هذه الخطوة الاستفزازية، حسبما ذكر متحدث باسم شولتس .

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