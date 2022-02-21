الكرملين: بوتين يعتزم الاعتراف باستقلال إقليمين انفصاليين شرقي أوكرانيا

موسكو - (د ب أ)

أعلن الكرملين اليوم الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ المستشار الألماني أولاف شولتس أنه يعتزم الاعتراف باستقلال اقليمين انفصاليين شرقي أوكرانيا.

وذكر الكرملين أن بوتين لم يوقع بعد على المرسوم الذي ينص على اعتراف بلاده رسميا بإقليم دونيتسك ولوهانسك، ولكنه يعتزم القيام بذلك، مضيفا أن بوتين سوف يلقي خطابا على الأمة في وقت لاحق مساء اليوم.

وقال الكرملين إنه تم إبلاغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن هذه الخطط.

كان المستشار الالماني أولاف شولتس قد حذر بوتين خلال مكالمة هاتفية في وقت سابق اليوم من القيام بمثل هذه الخطوة الاستفزازية، حسبما ذكر متحدث باسم شولتس .