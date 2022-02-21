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بوتين: تأجيل انضمام أوكرانيا للناتو لن يحل الأزمة

08:30 م الإثنين 21 فبراير 2022
بوتين: تأجيل انضمام أوكرانيا للناتو لن يحل الأزمة

فلاديمير بوتين

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موسكو - (د ب أ)

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تأجيل انضمام أوكرانيا لعضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) لن ينزع فتيل التوترات بين بلاده والغرب.

وفي كلمة له أمام مجلس الأمن القومي الروسي في موسكو اليوم الاثنين: قال بوتين: "نعتقد أن ذلك لن يكون تنازلا لنا".

وتريد روسيا منع جارتها من الانضمام لحلف الناتو، ودعت موسكو التحالف العسكري والحكومة الأمريكية إلى تقديم ضمانات أمنية مكتوبة بهذا الشأن.

ومن جانبه، رفض الغرب المطالب الروسية. ودعت روسيا أيضا إلى انسحاب القوات الأمريكية من وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا ودول البلطيق.

كما صرح بوتين أن بلاده سوف تتخذ قرارا اليوم الاثنين، بشأن ما إذا كانت سوف تعترف باقليمي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليين شرقي أوكرانيا، باعتبارهما دولتين مستقلتين.

وأدلى بوتين بهذه التصريحات خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي الذي عرضه التليفزيون الرسمي.

وتحدث جميع المشاركين في الاجتماع، ومن بينهم وزيرا الخارجية سيرجي لافروف، والدفاع سيرجي شويجو، لصالح الاعتراف بالاقليمين.

وكانت جمهوريتا دونيتسك ولوهانسك الشعبيتان شرق أوكرانيا قد طالبتا في وقت سابق اليوم بالاعتراف بهما كدولتين مستقلتين.

وفي دونيتسك، دعا الزعيم الانفصالي دينيس بوشيلين الرئيس الروسي أيضا إلى إبرام معاهدة صداقة ومساعدة عسكرية مع "الجمهورية الشعبية".

وتسمح مثل هذه الاتفاقية لروسيا بإرسال الآلاف من جنودها إلى دونيتسك على غرار إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا اللذين انشقا عن جورجيا. وبعد حرب مع تبليسي، اعترفت موسكو بالاقليمين كدولتين مستقلتين عام 2008.

وفي لوهانسك، وجه الزعيم ليونيد باشنيك كلمة لبوتين عبر التليفزيون الرسمي الروسي قائلا: "عزيزي فلاديمير فلاديميروفيتش، من أجل عدم السماح بحدوث قتل جماعي لشعب الجمهورية، اطلب منك الاعتراف بسيادة واستقلال جمهورية لوهانسك الشعبية".

كان مجلس الدوما الروسي، مجلس النواب بالبرلمان، قد مرر في الخامس عشر من الشهر الجاري مشروع قانون بشأن الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك اللتين أعلنتا الانفصال من جانب واحد في منطقة دونباس الانفصالية بشرقي أوكرانيا.

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