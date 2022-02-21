وزير الخارجية الليتواني: أوكرانيا "تتعرض بالفعل للهجوم"

11:56 ص الإثنين 21 فبراير 2022
وزير الخارجية الليتواني: أوكرانيا "تتعرض بالفعل للهجوم"

أوكرانيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

بروكسل- (د ب أ):

قال وزير الخارجية الليتواني جابرييليوس لاندسبرجيس إن الضغط الاقتصادي والعسكري الذي تمارسه روسيا على أوكرانيا يصل فعليا إلى مستوى هجوم، وذلك في تصريحات خلال التوجه للمشاركة في محادثات في بروكسل مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي.

وقال لاندسبرجيس إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى أن يكون "واضحا للغاية بشأن الوضع ... أوكرانيا تتعرض بالفعل للهجوم"، داعيا التكتل إلى بحث فرض عقوبات الآن وليس مجرد إعدادها للتنفيذ في حالة الغزو كما هو مخطط.

كما قال إن ليتوانيا بصفتها دولة بلطيقية لديها "مقعد في الصف الأول للتعامل مع الوضع بالكامل". وقال لاندسبرجيس للصحفيين إنه بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية الضخمة التي تواجهها أوكرانيا "عليكم أن تتخيلوا أن الدولة محاطة بجيش أجنبي مع تهديد الغزو".

وأوضح الوزير أيضا أن الإعلان عن بقاء القوات الروسية في بيلاروس - جارة ليتوانيا - غيَّر الحسابات الأمنية لأوروبا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) . وقال: "ما نراه هو في الواقع احتلال بطيء للغاية لأراضي ودولة بيلاروس".

أوكرانيا جابرييليوس لاندسبرجيس وزارة الخارجية الليتوانية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2009

إصابات اليوم

58

وفيات اليوم

2121

متعافون اليوم

469457

إجمالي الإصابات

23752

إجمالي الوفيات

400882

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل..موجة جديدة للطقس السيئ.. الأرصاد تعلن موعدها وتفاصيلها

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا