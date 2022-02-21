وزير الخارجية الليتواني: أوكرانيا "تتعرض بالفعل للهجوم"

بروكسل- (د ب أ):

قال وزير الخارجية الليتواني جابرييليوس لاندسبرجيس إن الضغط الاقتصادي والعسكري الذي تمارسه روسيا على أوكرانيا يصل فعليا إلى مستوى هجوم، وذلك في تصريحات خلال التوجه للمشاركة في محادثات في بروكسل مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي.

وقال لاندسبرجيس إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى أن يكون "واضحا للغاية بشأن الوضع ... أوكرانيا تتعرض بالفعل للهجوم"، داعيا التكتل إلى بحث فرض عقوبات الآن وليس مجرد إعدادها للتنفيذ في حالة الغزو كما هو مخطط.

كما قال إن ليتوانيا بصفتها دولة بلطيقية لديها "مقعد في الصف الأول للتعامل مع الوضع بالكامل". وقال لاندسبرجيس للصحفيين إنه بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية الضخمة التي تواجهها أوكرانيا "عليكم أن تتخيلوا أن الدولة محاطة بجيش أجنبي مع تهديد الغزو".

وأوضح الوزير أيضا أن الإعلان عن بقاء القوات الروسية في بيلاروس - جارة ليتوانيا - غيَّر الحسابات الأمنية لأوروبا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) . وقال: "ما نراه هو في الواقع احتلال بطيء للغاية لأراضي ودولة بيلاروس".