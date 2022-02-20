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جريمة مروعة في سوريا.. أم تشترك مع زوجها في تعذيب وقتل طفلتها

01:30 م الأحد 20 فبراير 2022
جريمة مروعة في سوريا.. أم تشترك مع زوجها في تعذيب وقتل طفلتها

قسم شرطة البياضة

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(وكالات):

تمكن قسم شرطة البياضة في محافظة حمص السورية من إلقاء القبض على إمرأة أقدمت على تعذيب وقتل طفلتها ذات الـ4 أعوام، بالاشتراك مع زوجها.

ووفق ما ذكرته وزارة الداخلية السورية، ورد إلى قسم البياضة بلاغ "بوصول طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات إلى مستشفى الباسل بحي الزهراء، وعلى جسدها علامات تعذيب وضرب حتى مفارقتها للحياة".

وخلال التحري حضرت هيئة الكشف القضائية وتم الكشف على جثة الطفلة وشوهدت آثار كدمات على اليدين والقدمين والبطن والظهر، وآثار تعذيب، وتبين أن سبب الوفاة يعود إلى النزف الدماغي الرضي الناجم عن رض الرأس بأداة صلبة وضرب الرأس على جسم صلب".

ومن خلال المتابعة قام قسم شرطة البياضة بإلقاء القبض على والدة الطفلة المغدورة، وبالتحقيق معها اعترفت بإقدامها على قتل الطفلة بالاشتراك مع زوجها الملقى القبض عليه.

وأفادت والدة الضحية بأنها هي وزجها قاما بضرب وتعذيب وتعنيف الطفلة المغدورة بشكل متكرر وحرقها بأعقاب السجائر وحرمانها من الطعام وطردها من المنزل للتخلص منها، مؤكدة على أن "زوجها قام بنفس اليوم بضرب ابنتها جنى بواسطة عصا خشبية على رأسها، ما أدى لفقدانها الوعي".

الجدير بالذكر أن قسم شرطة البياضة بمحافظة حمص قام بمصادرة أداة الجريمة وما زالت التحقيقات جارية، وسيتم تقديم المقبوض عليهما للقضاء المختص.

قسم شرطة البياضة سوريا قتل طفلة تعذيب طفلة

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