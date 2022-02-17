العاصفة دادلي تضرب بريطانيا وتترك الآلاف بدون كهرباء

لندن- (بي بي سي):

اجتاحت الأمطار الغزيرة والرياح القوية أجزاء من اسكتلندا وشمال إنجلترا وأيرلندا الشمالية، مما أدى إلى سقوط الأشجار وكابلات السكك الحديدية وأعمدة خطوط الكهرباء.

وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص في شمال شرق إنجلترا وكمبريا وشمال يوركشاير ولانكشاير.

وحذرت دائرة المرور في اسكتلندا من السفر بسبب تضرر عدد من الطرق بعد موجة من الرياح العاتية. وأوقف معظم رحلات السفر على خطوط السكك الحديدية باستثناء عدد قليل منها.

وعاش سكان المناطق الشمالية ليلة صعبة بعد أن ضربت العاصفة دادلي اليابسة بشدة. واستفاق الناس على ضرر كبير في الطرق وإشارات المرور وخطوط الكهرباء.

وتعمل الفرق الفنية في بريطانيا على التأكد من سلامة خطوط السكك الحديدية في جميع أنحاء اسكتلندا لمعرفة إن كان يمكن إعادة فتحها بعد العاصفة.

ورغم أن العاصفة دادلي بدأت في الابتعاد عن المنطقة صباح اليوم، فالطقس لايزال أكثر قسوة إذ يتوقع أن تضرب غدا العاصفة يونيس جنوب اسكتلندا وبقية أراضي بريطانيا التي تتراوح شدة الرياح فيها بين 70 و100 ميل في الساعة في إنجلترا وويلز.