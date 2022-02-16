الخارجية الأمريكية تعلق على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البحرين

وكالات:

علقت وزارة الخارجية الأمريكية على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى البحرين.

وعلى حسابها في "تويتر"، قالت الخارجية الأمريكية: "كانت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، هذا الأسبوع للبحرين، خطوة مهمة أخرى نحو مستقبل أفضل للشرق الأوسط".

وأضافت: "نرحب بهذه الزيارة المهمة ونتطلع إلى بناء شراكات جديدة معا".

وبينيت هو أول رئيس وزراء إسرائيلي زار المنامة، حيث بحث مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، وولي العهد ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تعزيز العلاقات بين البلدين.

هذا ووقعت البحرين إلى جانب الإمارات مع إسرائيل في سبتمبر 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات عبر وساطة أمريكية، ولحق بهما السودان والمغرب.