الناتو: تلقينا طلبًا من أوكرانيا للحصول على مساعدة دولية

بلجيكا - (أ ش أ)

أعلن بيان صادر عن منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إن المركز الأوروبي الأطلسي لتنسيق الاستجابة للكوارث (EADRCC) تلقى طلباً من أوكرانيا في 15 فبراير الجاري للحصول على مساعدة دولية في ظل التطورات الراهنة.

وأضاف البيان، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا تستعد "لحالات طوارئ واسعة ذات طبيعة مختلفة يمكن أن تؤثر على سكانها المدنيين".

ولم تتطرق القناة للمزيد حول ذلك، لكن يُذكر أن هذا الطلب الأوكراني يأتي في ظل توترات شديدة بين روسيا والغرب بعد حشد موسكو أكثر من 100 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا.