لندن.. قطع طرقات قرب محطة واترلو إثر العثور على طرد مشبوه

وكالات:

أعادت الشرطة البريطانية، فتح جميع الطرق حول محطة قطارات واترلو وسط لندن، بعد إصدار أمر إخلاء إثر اكتشاف طرد مشبوه.

وقالت الشرطة في بيان: "تم تقييم العنصر وتبين أنه ليس مشبوها وسيتم رفع إغلاق الطرق قريبا".

وكانت الشرطة قد أخلت في وقت سابق، محطة واترلو، وأغلقت كلا من ويستمينستر بريدج وواترلو بريدج في وسط لندن، بعد اكتشاف طرد "مشبوه" في ساوث بانك.

كما تم تطويق طريق يورك، الذي يمتد بالقرب من محطة واترلو، في حين تم إخلاء مبنى سكني قريب.

وقالت الشرطة في البداية على تويتر: "تم إغلاق عدد من الجسور في وسط لندن كإجراء احترازي بينما يقوم الضباط بتقييم عنصر لم تتم مراقبته بالقرب من ساوث بانك".

وأوضحت شركة ساوث إيسترن ريل، أن الإنذار الأمني في محطة قطار واترلو إيست، أدى إلى تعطل خدمة السكك الحديدية بين لندن بريدج وتشارينغ كروس.