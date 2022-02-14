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واشنطن تحدد الموعد المحتمل للهجوم الروسي على أوكرانيا

11:19 م الإثنين 14 فبراير 2022
واشنطن تحدد الموعد المحتمل للهجوم الروسي على أوكرانيا

البيت الأبيض

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وكالات:

أعلن البيت الأبيض، أن الهجوم الروسي على أوكرانيا قد يبدأ خلال نهاية الأسبوع، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وأوضح البيت الأبيض اليوم الإثنين أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت، وربما هذا الأسبوع، مكررا في الوقت نفسه التأكيد على أن الطريق إلى الدبلوماسية لا يزال مفتوحا لحل الأزمة.

وقالت كارين جان بيير نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض للصحفيين إن الولايات المتحدة "واضحة" بشأن الوضع على الأرض، حيث يحتشد عشرات الآلاف من القوات الروسية على حدود أوكرانيا.

ومن ناحية أخرى، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استعرضا اليوم الاثنين الجهود الدبلوماسية بخصوص أوكرانيا، وأكدا دعمهما لسيادتها وسط الحشد العسكري الروسي.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن وجونسون ناقشا أيضا خلال اتصال هاتفي الجهود المبذولة لتعزيز الموقف الدفاعي على الخاصرة الشرقية لحلف شمال الأطلسي واستعداد أعضائه وشركائه لفرض عواقب وخيمة على روسيا إذا اختارت المزيد من التصعيد العسكري.

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