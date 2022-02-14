بعد احتجاجات لـ18 يومًا.. كندا تفرض حالة الطوارئ وضبط أسلحة في ألبرتا

أوتاوا - (د ب أ)

قرر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فرض حالة الطوارئ، ردًا على احتجاجات سائقي الشاحنات في العاصمة الكندية أوتاوا والتي دخلت يومها الثامن عشر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول حكومي قوله إن ترودو أبلغ رؤساء وزراء الأقاليم الكندية بقراره استخدام قانون حالات الطوارئ خلال اجتماع افتراضي صباح اليوم الاثنين. ومن المقرر أن يتحدث رئيس الوزراء للصحفيين في أوتاوا في وقت لاحق اليوم بجانب المدعي العام وغيره من كبار مسوؤلي الحكومة.

كما اعتقلت شرطة الخيالة الكندية الملكية عددا من الأشخاص اليوم الاثنين خلال مظاهرة في غرب البلاد، وضبطت كمية من الأسلحة عند حاجز لاغلاق للطريق على الحدود في مقاطعة ألبرتا.

ويمنح قانون حالات الطوارئ الحكومة سلطات استثنائية، من بينها الحق في حظر التجمعات العامة في بعض الأماكن ومصادرة الممتلكات التي تعتبرها ضرورية للسيطرة على الوضع.

وقد أعادت سلطات إنفاذ القانون فتح حلقة وصل مهمة على طول الحدود بين كندا والولايات المتحدة مساء أمس الأحد، بعد أن فضت الشرطة الكندية الاحتجاجات المناهضة لقيود مكافحة كورونا.

وبدأ الاحتجاج عند جسر أمباسادور، الذي يربط ويندسور في كندا وديترويت في ولاية ميشيجان الأمريكية، قبل أسبوع متسببا في شلل لحركة المرور والتجارة عبر الحدود.

وكتب وزير النقل الكندي عمر الغبرة في تغريدة على تويتر: "أعيد فتح جسر أمباسادور. شكرا لـ(سلطات) فرض القانون وكذلك جميع المستويات الحكومية التي ساعدت في تحقيق ذلك".

كان المتظاهرون على الحدود الكندية يعبرون عن غضبهم إزاء قيود فيروس كورونا والمطالبة بتلقي اللقاحات، وكان بعضهم يقود شاحنات والبعض الآخر يقود سيارات خاصة، بل وانطلق البعض للتظاهر على الأقدام.