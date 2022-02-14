التطبيع: أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى البحرين

المنامة- (بي بي سي):

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عبر حسابه على موقع تويتر أنه سيتوجه إلى البحرين اليوم في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي إلى المملكة الخليجية.

وبحسب حساب بينيت فإن سيلتقي خلال الزيارة بملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد ورئيس الوزراء البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة.

وكانت البحرين والأمارات قد وقعتا اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 تحت رعاية أمريكية.

وشهدت الأيام الأخيرة تعاونا وثيقا بين البحرين وإسرائيل ما تمثل في زيارة مسؤولين إسرائيليين للمنامة وإلحاق ضابط إسرائيلي بالمملكة ضمن تحالف دولي لحماية الملاحة.