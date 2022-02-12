عودة الطفل السوري المختطف فواز قطيفان إلى أهله

08:47 م السبت 12 فبراير 2022
عودة الطفل السوري المختطف فواز قطيفان إلى أهله

عودة الطفل السوري المختطف فواز قطيفان

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وكالات

أعلن الفنان السوري عبدالحكيم فطيفان، السبت، عودة الطفل المختطف فواز قطيفان إلى أهله وأن حالته الصحية جيدة.

وكتب الفنان السوري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"وأخيرا بعد انتظار مرير وقاس وطويل وخطر عاد الملاك البرىء لحضن أهله الدافىء ألف الحمدلله على سلامتك يا فواز. وألف مبروك لأهله وعائلته. وعميق الشكر والامتنان والمحبة لكل الذين شاركونا قساوة وقلق وقهر اللحظات والساعات والأيام والشهور التي غاب فيها فواز عن أهله على أيدي قتلة مجرمين سفلة".

يذكر أن مجهولين اختطفوا الطفل فواز أثناء ذهابه إلى المدرسة في مدينة إبطع بريف درعا، منذ نحو 3 أشهر، وطلبوا فدية كبيرة 500 مليون ليرة (140 ألف دولار).

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