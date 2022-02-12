الجيش الأمريكي يعلن سحب عسكريين من أوكرانيا

واشنطن - (د ب أ)

أعلن الجيش الأمريكي سحب عناصر من الحرس الوطني كان قد تم نشرها في أوكرانيا لأغراض التدريب، وذلك على خلفية تفاقم الوضع بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم السبت، إنه سيتم نقل 160 جنديا من الحرس الوطني التابعين لولاية فلوريدا من أوكرانيا إلى موقع آخر في أوروبا كإجراء احترازي.

وأضافت الوزارة أن تلك العناصر كانت تتواجد في أوكرانيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لإسداء المشورة للقوات الأوكرانية.

وأكد البنتاجون أن نقل تلك القوات لم يغير من إصرار الولايات المتحدة على دعم القوات الأوكرانية.

وأوضح البنتاجون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرجي شويجو، وناقشا الحشد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا.

كما تحدث هاتفيا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الروسي سيرجي لافروف اليوم السبت. ومن المقرر أن يبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الوضع في أوكرانيا.

وتحذر الإدارة الأمريكية من غزو روسي محتمل لأوكرانيا نهاية الأسبوع المقبل، ولكن روسيا تنفي ذلك وتتهم الولايات المتحدة بالتهويل من خطر نشوب حرب.