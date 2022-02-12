حول العالم في 24 ساعة: واشنطن تكشف الموعد المحتمل للحرب بين روسيا وأوكرانيا

12:14 ص السبت 12 فبراير 2022
حول العالم في 24 ساعة: واشنطن تكشف الموعد المحتمل للحرب بين روسيا وأوكرانيا

الجيش الروسي

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وكالات:

شهد العالم الجمعة، عددا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان الولايات المتحدة عن الموعد المتوقع لبدء روسيا "غزو" أوكرانيا.

الجيش الروسي واشنطن الولايات المتحدة روسيا بوتين

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