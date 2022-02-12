حول العالم في 24 ساعة: واشنطن تكشف الموعد المحتمل للحرب بين روسيا وأوكرانيا
وكالات:
شهد العالم الجمعة، عددا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان الولايات المتحدة عن الموعد المتوقع لبدء روسيا "غزو" أوكرانيا.
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