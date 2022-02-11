إعادة زعيم مافيا إلى إيطاليا بعد هروبه لمدة 20 عاما

09:17 م الجمعة 11 فبراير 2022
إعادة زعيم مافيا إلى إيطاليا بعد هروبه لمدة 20 عاما

الشرطة الإيطالية

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روما - (د ب أ):

أعاد محققون واحدا من أكثر زعماء المافيا المطلوبين للعدالة في إيطاليا للبلاد، بعد نحو 20 عاما من هروبه من السجن.

ووصل زعيم مافيا صقلية "ستيدا" بمطار فيوميتشينو بروما اليوم الجمعة. وتم اقتياده على الفور إلى سجن شديد الحراسة، وفقا لجهاز شرطة مكافحة المخدرات "دي آي أيه".

وألقت السلطات الإسبانية القبض على الرجل في ديسمبر في مدريد، حيث كان يختبئ لسنوات باسم مستعار. وتم تحديد هويته في صورة التقطت من برنامج "خرائط جوجل" في بلدة جالاباجار الإسبانية عند محل لبيع الفاكهة والخضروات.

وكان قد تم سجن زعيم المافيا المنتمى من منطقة أجريجينتو بصقلية لارتكابه جريمة قتل في عام 1989، لكنه هرب في عام 2002 خلال أعمال تصوير أحد الأفلام بسجن ريبيبيا في روما.

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