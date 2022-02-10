كوريا الجنوبية تخفف قيود الحجر الصحي الرغم من تزايد إصابات كورونا

سول- (د ب أ):

خففت السلطات في كوريا الجنوبية قيود الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا بالرغم من تزايد أعداد الإصابات، وذلك لتخفيف العبء على نظام الرعاية الصحية.

ويتعين الآن على المصابين بالفيروس الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما ويعانون من أعراض خفيفة أو بدون أعراض مراقبة حالتهم الصحية مع الخضوع للعزل الذاتي في المنزل، بينما تركز السلطات على حالات المصابين الأكبر سنا أو من يعانون من مشكلات صحية.

وتأتي خطوة تخفيف القيود اليوم الخميس بعد أن سجلت السلطات أكثر من 50 ألف إصابة جديدة في يوم واحد، وهو رقم قياسي منذ بدء الوباء.

وسجلت كوريا الجنوبية 54122 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 18ر1 مليون حالة. وأدى انتشار المتحور أوميكرون الأكثر عدوى إلى تضاعف أعداد الحالات أربع مرات تقريبا في الأسبوعين الماضيين. وصار المتحور هو السائد الآن في البلاد.

ودفعت هذه الأرقام الحكومة إلى تشجيع الناس على العلاج في المنزل والتعامل مع إصاباتهم بشكل مستقل.

وبموجب التوجيهات الجديدة، يُنصح أي مصاب بكورونا بالاتصال بطبيب إذا تفاقمت حالته المرضية. وقبل ذلك، كانت الفرق الطبية تتصل بالمصابين لمتابعة حالتهم.