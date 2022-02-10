روسيا تعلن بدء مناورات عسكرية مشتركة مع بيلاروس على وقع أزمة أوكرانيا

10:15 ص الخميس 10 فبراير 2022
روسيا تعلن بدء مناورات عسكرية مشتركة مع بيلاروس على وقع أزمة أوكرانيا

علم روسيا

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موسكو-(أ ف ب):

باشر الجيشان الروسي والبيلاروسي الخميس مناورات عسكرية مشتركة تستمر عشرة أيام في بيلاروس، رغم مخاوف الدول الغربية من أن موسكو تخطط لتصعيد كبير في النزاع مع أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن "التدريبات تجري بهدف الاستعداد لوقف وصد هجوم خارجي في إطار عملية دفاعية".

سيتدرّب الجنود على تعزيز أجزاء من الحدود البيلاروسية لمنع إيصال أسلحة وذخيرة إلى البلاد إلى جانب سيناريوهات أخرى، وفق الوزارة.

وفاقمت المناورات التوتر بين روسيا والغرب الذي يتّهم موسكو بحشد حوالى مئة ألف جندي قرب الحدود الأوكرانية تحضيرا لغزو محتمل.

ولم تكشف موسكو ومينسك عدد الجنود المشاركين في المناورات، لكن الولايات المتحدة قالت إن روسيا تخطط لإرسال 30 ألف عنصر إلى مناطق عدة في بيلاروس، التي كانت منضوية في الاتحاد السوفياتي.

وفي ردّه على المخاوف الغربية، شدد الكرملين على أن لا نية لديه لإبقاء قوات بشكل دائم في الأراضي البيلاروسية.

هذا المحتوى من

AFP
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