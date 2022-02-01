بلينكن: نرغب في استمرار التواصل مع روسيا حول المخاوف الأمنية

06:27 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
بلينكن: نرغب في استمرار التواصل مع روسيا حول المخاوف الأمنية

انتوني بلينكن

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الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، رغبة واشنطن في استمرار التواصل مع روسيا حول المخاوف الأمنية، وذلك في ظل التوتر المتصاعد بسبب الأزمة الأوكرانية.

وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان أوردته على موقعها الإلكتروني - "تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لمتابعة الرد الأمريكي المكتوب على مقترحات روسيا الأمنية، حيث شدد بلينكن على رغبة الولايات المتحدة، على الصعيد الثنائي وبالتشاور مع الحلفاء والشركاء، في استمرار التواصل مع روسيا بشأن المخاوف الأمنية المتبادلة".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي "نؤكد مجددًا التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وكذلك حق جميع البلدان في تحديد سياستها الخارجية وتحالفاتها".

وحث بلينكن "على وقف التصعيد الروسي الفوري وسحب القوات والمعدات من حدود أوكرانيا"، مشددا أن "أي غزو لأوكرانيا سيواجه عواقب سريعة وصارمة وحث روسيا على اتباع مسار دبلوماسي".

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Asha
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