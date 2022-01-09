أكثر الكلمات إنتشاراً

وائل الإبراشي الطقس أوميكرون فيروس كورونا أخبار BBC سد النهضة إثيوبيا

الحلبوسي: البرلمان الجديد نتاج مظاهرات أكتوبر الاحتجاجية عام 2019

10:44 م الأحد 09 يناير 2022
الحلبوسي: البرلمان الجديد نتاج مظاهرات أكتوبر الاحتجاجية عام 2019

محمد الحلبوسي

بغداد - (د ب أ)

صرح رئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي مساء اليوم الأحد أن البرلمان العراقي الجديد هو نتاج للمظاهرات الاحتجاجية التي شهدها العراق في أكتوبر عام 2019.

وقال في خطاب أمام البرلمان العراقي بعد إعادة انتخابه لدورة جديدة أمدها أربع سنوات مقبلة " أشكر كل من شارك بالعرس الانتخابي في أكتوبر الماضي وأمامنا مشوار كبير وعمل متواصل لتصحيح مسارات العمل السياسي وإستعادة الثقة بالعملية السياسية.

وأضاف" نحن الا نتاج لمظاهرات أكتوبر عام 2019 التي طالبت بالإصلاح ومعالجة قانون الإنتخابات".

وأكد "أن مشوارنا طويل للإصلاح وأن العراق يستحق منا الكثير".

وكشف الحلبوسي عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة 15 يوما وسيتم دراسة الأوراق المقدمة من الكتل الفائزة بشأن تسمية الكتلة الأكثر عددا.

وأعلن رئيس البرلمان رفع جلسة البرلمان الأولى إلى موعد آخر سيتم تحديده في وقت لاحق.

محمد الحلبوسي البرلمان العراقي العراق

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
840

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

512

متعافون اليوم

390294

إجمالي الإصابات

21882

إجمالي الوفيات

324425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الرئة تعمل بـ40% فقط.. تفاصيل آخر زيارة طبية لوائل الإبراشي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا