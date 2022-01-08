العالم في 24 ساعة: بايدن يرجح عدم بقاء كورونا طويلا ومقاتلات تركية تخترق أجواء اليونان

إعداد - محمد عطايا:

شهد العالم، الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، ترجيح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعدم بقاء فيروس كورونا المستجد لفترة طويلة، فضلا عن زيادة التوتر بين أنقرة وأثينا، في أعقاب تحليق مقاتلات تركية فوق الأجواء اليونانية.