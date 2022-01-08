العالم في 24 ساعة: بايدن يرجح عدم بقاء كورونا طويلا ومقاتلات تركية تخترق أجواء اليونان

12:00 ص السبت 08 يناير 2022
العالم في 24 ساعة: بايدن يرجح عدم بقاء كورونا طويلا ومقاتلات تركية تخترق أجواء اليونان

جو بايدن

إعداد - محمد عطايا:

شهد العالم، الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، ترجيح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعدم بقاء فيروس كورونا المستجد لفترة طويلة، فضلا عن زيادة التوتر بين أنقرة وأثينا، في أعقاب تحليق مقاتلات تركية فوق الأجواء اليونانية.

جو بايدن فيروس كورونا كوفيد 19 اليونان كازاخستان الولايات المتحدة

الأخبار المتعلقة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
840

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

512

متعافون اليوم

390294

إجمالي الإصابات

21882

إجمالي الوفيات

324425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل 27 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا