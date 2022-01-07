مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات طيران "أديل" القادمة من الرياض

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي أولى رحلات شركة "طيران أديل"، قادمة من مطار الملك خــالــد الدولي بالرياض، بعد أن أتمت كافة الاستعدادات الإدارية والفنية في المطارين، واستكملت تعيين الكوادر البشرية، والإمكانات التقنية والمعدات اللازمة لتشغيل الرحلات وتأمين كافة الخدمات للمسافرين.

وأقيم حفل استقبال داخل صالة السفر الدولية بمطار القاهرة، بحضور مدير الشؤون التنظيمية والاتفاقيات التجارية بطيران أديل، راكان بن ضيف الله العتيبي، ومدير العمليات الأرضية بطيران أديل، إياد جمل الليل، وتم استقبال الركاب المسافرين على متن الرحلة الأولى من القاهرة إلى الرياض رقم F3616، وشهد الحفل توزيع الهدايا التذكارية، في حين تم توديع المسافرين بباقات الورود.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وخدمات العملاـء بطيران أديل أحمد بن عبدالكريم البراهيم، أن إضافة مطار القاهرة لشبكة محطات الشركة، يأتي ضمن سعيها لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 واستراتيجية الطيران المدني من حيث ربط المملكة مع العالم الخارجي برحلات اقتصادية جوية تقدم خيارات سفرٍ متنوعة بأسعار تنافسية، تواكب النمو والتوسع في سوق النقل الجوي بالمملكة والمنطقة بشكل عام.

وأوضح البراهيم أن إطلاق الوجهة الجديدة إلى القاهرة سيسهم في تعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين أبناء البلدين الشقيقين، إضافةً إلى تقوية روابط التعاون بينهما في مجالات عدة منها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياحية، مفيدًا أن القاهرة تُعد الوجهة الدولية الثالثة للشركة وستكون انطلاقاً من العاصمة الرياض بواقع رحلتين يوميًا في الاتجاهين كمرحلة أولى، كما ستضاف إلى المحطتين الدوليتين اللتان تم افتتاحهما خلال العام الماضي وهما (دبي والكويت)، ليرتفع بذلك عدد المحطات الداخلية والدولية على شبكتها المتنامية إلى 16 محطة.

وتابع البراهيم: "شبكة رحلات طيران أديل الداخلية والدولية تواصل التوسع، الأمر الذي سينعكس ايجابياً في توفير مزيداً من السعة المقعدية وبأسعار مناسبة للوجهة الجديدة من الرياض بـ399 ريالاً ومن القاهرة بـ1,999 جنيه"، مؤكدًا أن هذا التوسع سيساهم في خدمة المواطنين والمقيمين والزوار الراغبين في السفر، وأيضاَ الزائرين إلى المملكة بهدف السياحة أو الحج والعمرة.

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