إيطاليا.. ارتفاع معدل إصابات كورونا بأكثر من الضعف خلال أسبوع

روما - (د ب أ):

ارتفع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا على مدار أسبوع بأكثر من الضعف، ليصل إلى ألف و 669 إصابة لكل 100 ألف شخص، حسبما ذكر المعهد الوطني الإيطالي للصحة (أي إس إس) في روما اليوم الجمعة.

وقال المعهد إن هذا المعدل أعلى من المعدل الذي تم تسجيله قبل أسبوع، بواقع 783 حالة إصابة.

وأضاف أن مرضى كوفيد-19، يشغلون نحو 4ر15% من أسرة وحدات الرعاية المركزة.

وأشار المركز إلى أنه رغم أن مستوى إشغال الأسرة كان مرتفعا الأسبوع الماضي، فإن مستوى الإشغال لا يزال أقل بكثير من عتبة الطوارئ البالغة 30%.

وزادت الإصابات بالفيروس في إيطاليا بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، حيث أعلنت وزارة الصحة أمس الخميس تسجيل حصيلة قياسية بواقع 219 ألف إصابة.

وأشارت الوزاة إلى حدوث حوالي 200 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأقرت الحكومة الإيطالية هذا الأسبوع تدابير أكثر صرامة لاحتواء الوباء، من بينها فرض التطعيم الإجباري على من تجاوزوا الخمسين عاما.