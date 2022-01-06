صحيفة روسية تكتب عن "حرب باردة" بين موسكو والغرب

موسكو - (أ ش أ):

نشرت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" الروسية تقريرا تحت عنوان (استمرار متوقع للحرب الباردة بين روسيا والغرب الأطلسي)، تبحث خلاله المفاوضات المقبلة بين الجانبين الروسي والغربي حول الضماناعت الأمنية الروسية المطلوبة.

وأشارت الصحيفة الروسية إلى أن الجانب الروسي أكد أن المشاورات مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية قد تجري في العاشر من يناير الجاري، منوهة إلى أنه سوف يجري خلال الاجتماع بحث المسألة الأوكرانية ومراقبة التسلح، بينما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، عن قرار عقد اجتماع لمجلس "روسيا والناتو" في الثاني عشر من يناير.

ونقلت الصحيفة رأي النائب الأول لرئيس مركز التقنيات السياسية الروسي، أليكسي ماكاركين، الذي قال لها:"ستكون المفاوضات صعبة للغاية، والنقطة الأساسية فيها هي مسألة ضمان عدم توسع حلف "الناتو" في أوكرانيا وجورجيا"، موضحا أن روسيا تطالب بإلغاء نتائج قمة بوخارست للعام 2008.

وأضاف ماكاركين: "أن هذا غير مقبول بالطبع بالنسبة لحلف شمال الأطلسي لأن الحديث يدور عن اتفاق قانوني بهذا الشأن"، لافتا إلى أنه يمكن مناقشة قضايا أخرى مثل الصواريخ والمناورات وما إلى ذلك أثناء المفاوضات الروسية مع الولايات المتحدة والحلف.

ويرى ماكاركين وجود خيارين محتملين في هذه الحالة، أحدها أن يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق حول مجموعة واسعة من القضايا أو حتى على تسوية كبيرة بين روسيا والغرب.

وفي ما يتعلق بالاحتمال الثاني، يقول:"إن السيناريو الثاني هو الاحتمال المتشائم، أي عدم التوصل إلى اتفاق، وأن يحاول كل طرف تحميل مسؤولية الفشل للطرف الآخر". ويعتقد النائب الأول لرئيس مركز التقنيات السياسية الروسي بأنه في حال فشلت المفاوضات، فإن مستوى عدم الثقة سيبلغ مستوى غير مسبوق.

ويرى أنه حتى مع السيناريو الأكثر تفاؤلا (أي الاتفاق بين الجانبين)، فإن الحرب الباردة سوف تستمر في أطر معينة قابلة للتنظيم أو حرب باردة بلا أطر عمل أو ثقة.