كوريا الجنوبية: 3 من رجال الإطفاء في عداد المفقودين في حريق بمستودع تبريد غربي البلاد

05:32 ص الخميس 06 يناير 2022
كوريا الجنوبية: 3 من رجال الإطفاء في عداد المفقودين في حريق بمستودع تبريد غربي البلاد

حريق مستودع - ارشيفية

سول - (د ب أ):

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية أن ثلاثة من رجال الإطفاء في موقع حريق شب بمستودع تبريد في مدينة بيونج تايك أصبحوا في عداد المفقودين اليوم الخميس، بينما تحاول فرق الإطفاء احتواء الحريق المستمر منذ أكثر من 10 ساعات.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤولين قولهم إنهم يعتقدون أن رجال الإطفاء الثلاثة معزولون بسبب الانتشار السريع للنيران في موقع الحريق الذي شب أمس الأربعاء ، في موقع بناء مستودع تبريد في مدينة بيونج تايك غرب البلاد ، على مسافة 70 كيلومترا جنوب العاصمة سول، وإنهم يحاولون حاليا تحديد مكانهم.

وأصدرت السلطات تحذيرا من المستوى الثاني الذي يمكنها من المطالبة بمزيد من الدعم، مثل استدعاء المزيد من رجال الإطفاء من مناطق أخرى. وأشارت الوكالة إلى أنه تم إجلاء خمسة عمال مدنيين من مكان الحادث.

حريق مستودع كوريا الجنوبية

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