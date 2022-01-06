إصابة طفل فلسطيني ووالده بشظايا رصاص خلال قمع الاحتلال لمسيرة بالخليل

12:23 ص الخميس 06 يناير 2022
إصابة طفل فلسطيني ووالده بشظايا رصاص خلال قمع الاحتلال لمسيرة بالخليل

قوات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله-أ ش أ:

أصيب طفل فلسطيني ووالده بشظايا رصاص مطاطي، فيما أصيب عشرات آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، مسيرة مطالبة باسترداد جثمان شهيد في بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل الواقعة بجنوب الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي صوب مركبة مواطن فلسطيني، ما أدى إلى إصابته وطفله الذي لم يتجاوز عامين ونصف بشظايا الرصاص والزجاج المتناثر من المركبة، وتم نقلهما إلى مركز طبي لتلقي العلاج، كما أصيب العشرات بالاختناق.

وأغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج.

هذا المحتوى من

Asha
قوات الاحتلال الإسرائيلي صابة طفل فلسطيني ووالده ظايا رصاص ختناق العشرات بالغاز المسيل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
769

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

821

متعافون اليوم

388651

إجمالي الإصابات

21836

إجمالي الوفيات

323001

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا