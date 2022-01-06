إصابة طفل فلسطيني ووالده بشظايا رصاص خلال قمع الاحتلال لمسيرة بالخليل

رام الله-أ ش أ:

أصيب طفل فلسطيني ووالده بشظايا رصاص مطاطي، فيما أصيب عشرات آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، مسيرة مطالبة باسترداد جثمان شهيد في بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل الواقعة بجنوب الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي صوب مركبة مواطن فلسطيني، ما أدى إلى إصابته وطفله الذي لم يتجاوز عامين ونصف بشظايا الرصاص والزجاج المتناثر من المركبة، وتم نقلهما إلى مركز طبي لتلقي العلاج، كما أصيب العشرات بالاختناق.

وأغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج.