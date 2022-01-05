رقم قياسي جديد.. فرنسا تسجل أكثر من 332 ألف إصابة بكورونا

باريس - (د ب أ)

سجلت فرنسا اليوم الأربعاء رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الزيادة الحالية التي قد تستمر لأسابيع، وفقا لمسؤولين حكوميين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الإصابات الجديدة بلغت 332 ألفا و 252 حالة وفقا للبيانات التي أعلنها مكتب الصحة العامة في فرنسا، ارتفاعا من 271 ألفا و 686 سجلتها البلاد يوم الثلاثاء. وارتفعت الوفيات بواقع 246 حالة ليبلغ إجمالي الوفيات 124 ألفا و 806 حالات.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريل أتال إن الارتفاع السريع في الإصابات من المتوقع أن يستمر أياما إن لم يكن لأسابيع، مضيفا أن الحكومة تدرس تخفيف قيود السفر من المملكة المتحدة وذلك بتوسيع قائمة الأسباب المطلوبة لتبرير السفر بين الدولتين.