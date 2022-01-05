الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية تبحثان تعزيز التعاون المشترك

أبوظبي- (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تعزيز العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تعزيز آفاق التعاون والشراكة بين البلدين في المجالات كافة.

واستعرض الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية " وام" اليوم الأربعاء - عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وجهود البلدين لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها.

وأكد الجانبان عمق علاقات التعاون بين البلدين والحرص على تعميق الروابط الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية وتعزيز وتنمية أطر التعاون في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

كما بحث الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا "كورونا" والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مواجهة تداعياتها إضافة إلى أهمية دعم الجهود العالمية المبذولة للتعامل معها على مختلف المستويات.