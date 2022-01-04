مصرع 5 أشخاص وفقدان 9 آخرين في انهيار أرضي في جنوب غرب الصين

06:21 ص الثلاثاء 04 يناير 2022
مصرع 5 أشخاص وفقدان 9 آخرين في انهيار أرضي في جنوب غرب الصين

أرشيفية

بكين-(أ ش أ):

أعلنت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء، عن وقوع إنهيار أرضي في إقليم "جيتشو" بجنوب غرب البلاد، مما أسفر عن مصرع خمسة أشخاص على الأقل وفقدان تسعة آخرين.

وذكرت السلطات أن الانهيار وقع بموقع بناء في مدينة "بيجي" في هذا الإقليم، وأن رجال الإنقاذ تمكنوا حتى الآن من إنقاذ ثمانية أشخاص، نقل ثلاثة منهم إلى مستشفى لتلقي العلاج حالتهم مستقرة، بينما تأكدت وفاة خمسة أشخاص.

وأشارت السلطات الصينية إلى أن أكثر من 720 من أفراد أطقم إدارات فرق الطوارئ والإطفاء والأمن العام هرعوا إلى موقع الانهيار، وأن جهود الإنقاذ مازالت مستمرة لمحاولة البحث عن أي مفقودين.

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Asha
مصرع 5 أشخاص فقدان 9 انهيار أرضي إقليم "جيتشو"

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