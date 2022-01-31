ولي عهد أبوظبي وحاكم عام أستراليا يبحثان سبل تطوير العلاقات

08:22 م الإثنين 31 يناير 2022
ولي عهد أبوظبي وحاكم عام أستراليا يبحثان سبل تطوير العلاقات

الشيخ محمد بن زايد

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أبوظبي - (أ ش أ):

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع حاكم عام أستراليا الجنرال ديفيد هيرلي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان -خلال لقائهما اليوم /الاثنين/ وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية- مشاركة أستراليا في معرض "إكسبو 2020 دبي" وما تمثله هذه المشاركة من أهمية في التعريف بحضارتها ورؤيتها للمستقبل والفرص التنموية التي تطرحها للتعاون والشراكة مع دولة الإمارات وغيرها من دول العالم.

وأعرب ولي عهد أبوظبي عن تقديره لإدانة أستراليا الهجمات الإرهابية الحوثية على مواقع مدنية في دولة الإمارات.

ومن جهته، عبَّر حاكم عام أستراليا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، متمنياً لعلاقات البلدين مزيداً من التقدم والتطور، بما يخدم مصالحهما المشتركة، مجددا إدانته لهذه الاعتداءات الإرهابية وتضامن بلاده مع دولة الإمارات.

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Asha
الإمارات ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

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