رئيس مجلس السيادة السوداني يعلق على التظاهرات الأخيرة ببلاده

06:45 م الإثنين 31 يناير 2022
رئيس مجلس السيادة السوداني يعلق على التظاهرات الأخيرة ببلاده

رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان

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الخرطوم - (أ ش أ):

شدد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على أهمية التحقيق في الأحداث التي شهدها السودان خلال المظاهرات الأخيرة، مؤكدا على حرية التعبير السلمي للمواطنين.

والتقى البرهان، اليوم الإثنين، مع سفيرة مملكة النرويج لدى الخرطوم تريزا لوكن، حيث أشاد بالدور الكبير الذي تضطلع به مملكة النرويج لتعزيز مسيرة الاستقرار والتنمية في السودان.

وأكد على استمرار التعاون بين السودان والنرويج بما يخدم مصلحتهما المشتركة، باعتبار أن النرويج شريك استراتيجي يسهم في دعم الانتقال الديمقراطي في السودان.

من جانبها، اطلعت سفيرة النرويج، رئيس مجلس السيادة، على نتائج زيارة الدكتور أندريه إستيانسن المبعوث النرويجي الأخيرة للسودان، واصفة انطباعه بـ "الإيجابي".

وأكدت على ضرورة خلق بيئة حوار شامل للوصول لتوافق وطني يضمن الخروج الآمن من الأزمة السياسية الراهنة، مشددة على دعم بلادها للمبادرة الأممية بقيادة رئيس بعثة "يونيتامس" في السودان فولكر بيرتس، بما يؤدي إلى نتائج ايجابية عبر المشاورات مع كافة الأطراف السياسية.

هذا المحتوى من

Asha
عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة السوداني تظاهرات السودان

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