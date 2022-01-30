بن زايد يبحث مع رئيس إسرائيل مختلف القضايا الإقليمية

04:26 م الأحد 30 يناير 2022
بن زايد يبحث مع رئيس إسرائيل مختلف القضايا الإقليمية

بن زايد مع رئيس إسرائيل

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وكالات:

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الأحد، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وغرد بن زايد على حسابه بتويتر: "التقيت اليوم في أبوظبي، فخامة إسحاق هرتسوغ رئيس إسرائيل..ناقشنا العلاقات الثنائية وأهمية الاستفادة من الفرص المتنوعة في البلدين لتعزيز هذه العلاقات في ظل الرغبة المشتركة في بناء جسور التعاون والصداقة".

وأضاف ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في ذات التغريدة، أنه ناقش مع الضيف الإسرائيلي أيضا مجمل القضايا الإقليمية، محل الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس الإسرائيلي إلى أبوظبي، في أول زيارة من نوعها لدولة الإمارات.

وبعد استقبال رسمي للضيف الإسرائيلي، في قصر الوطن، حث الشيخ محمد بن زايد ، والرئيس إسحاق هرتسوج، جوانب التعاون في ضوء "الاتفاق الإبراهيمي".

وركزت مباحثات الجانبين على جوانب التعاون في ضوء "اتفاق السلام الإبراهيمي" الذي وقعه البلدان خلال عام 2020.

إسرائيل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إسحاق هرتسوج

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