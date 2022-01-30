رئيس إسرائيل مغردًا بالعربية: زيارتي للإمارات "بشرى سلام"

10:17 ص الأحد 30 يناير 2022
رئيس إسرائيل مغردًا بالعربية: زيارتي للإمارات "بشرى سلام"

إسحاق هرتسوج

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كتب- مصراوي:

غرد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، بالعربية، على حسابه بتويتر، قبيل وصوله إلى دولة الإمارات، قائلا إن زيارته "بشرى سلام" للشعوب.

وكتب الرئيس الإسرائيلي وهو يغادر تل أبيب نحو الإمارات: "نشعر بالغبطة لأننا نصنع التاريخ هذا الصباح. أسافر الآن مع زوجتي ميخال لزيارة تاريخية للإمارات. تحمل هذه الزيارة بشرى السلام بين الشعوب ولعموم الشرق الأوسط".

وتابع: "أتقدم بالشكر الجزيل لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على دعوته التي أعتبرها فرصة لتحوّل تاريخي".

وغادر الرئيس هرتسوج تل أبيب صباح اليوم متوجها إلى الإمارات، في زيارة رسمية، هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي إلى الدولة الخليجية.

كان السفير الإماراتي في تل أبيب، محمد آل خاجة، أكد زيارة الرئيس الإسرائيلي وقال إنها ستعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووفق جدول الزيارة المعلن من مكتب الرئيس الإسرائيلي، فإن الأخير سيلتقي أولا بوزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، قبل أن يحظى بمراسم استقبال رسمية في قصر الإمارات بأبوظبي، حيث يلتقي الشيخ محمد بن زايد.

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