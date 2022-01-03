صحفيو ألمانيا يطالبون الخارجية باستدعاء السفير الروسي بعد تصريحاته الأخيرة

برلين - (د ب أ)

وصف اتحاد الصحفيين الألمان "دي جيه في" تصريحات السفير الروسي في برلين سيرجي نتشاييف حول القيود المفروضة على قناة "آر تي" الروسية الحكومية في ألمانيا بأنها "تهديد سافر"، وطالب الحكومة الألمانية باتخاذ خطوات صارمة حيال السفير.

وقال الاتحاد في بيان نُشِرَ اليوم الاثنين إنه ينتظر من وزيرة الخارجية انالينا بيربوك أن تستدعي نتشاييف إلى الخارجية.

كان نتشاييف أعلن في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الأحد أن بلاده سترد على القيود المفروضة على محطة "آر تي" الروسية الحكومية في ألمانيا، وأوضح أن من الممكن أن يؤثر هذا الرد على صحفيين ألمان في روسيا.

وفي رده على سؤال من (د.ب.أ) حول احتمال أن تكون هناك عواقب بالنسبة لوسائل الإعلام الألمانية في روسيا، قال نتشاييف:" بالتأكيد سيكون هناك رد فعل من الجانب الروسي"، وأضاف: "لست أوراكل دلفي (هيكل الوحي عند قدماء الإغريق) لكن هناك خيارات مختلفة، وهناك العديد من الصحفيين الألمان في روسيا".

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد، فرانك أوبرأل، إن على وزيرة الخارجية انالينا بيربوك أن توضح أنها لن تقبل بتهديد الصفحيين الألمان الذين يعملون في روسيا "ولا يجب أن يبقى مثل هذا التهديد السافر دون رد، ويجب على وزيرة الخارجية في نهاية المطاف أن تبعث بإشارة واضحة باتجاه روسيا"، وأشار إلى أن "المضايقات بحق الزملاء العاملين هناك آخذة في الزيادة".

وأضاف أوبرأل أن روسيا أقرت مؤخرًا قانونًا جديدًا ينص على إجراء فحوص طبية إجبارية للمراسلين الأجانب وقال: "الحكومة الألمانية الجديدة أعلنت أنها تطمح إلى تحقيق هدف حرية الصحافة، وحان الآن وقت التحرك من أجل ذلك وأن تدافع عن العاملين في الإعلام".

وشدد أوبرأل على ضرورة استدعاء السفير الروسي بعد تصريحاته في مقابلة أمس "ويجب أن تكون الرسالة إلى روسيا لا لبس فيها وهي: ارفعوا أيديكم عن الصحفيين الألمان".