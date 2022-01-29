وسط أزمة أوكرانيا.. جونسون يزور المنطقة في الأيام المقبلة

لندن- (د ب أ):

يقوم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "بتعزيز الردع من أجل تجنب إراقة الدماء" بين روسيا وأوكرانيا وذلك خلال زيارة إلى المنطقة في الأيام المقبلة وسط توترات متصاعدة.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) بأن رئيس الوزراء عازم على "تسريع الجهود الدبلوماسية" اثناء جولة في الأيام المقبلة وسوف يتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي.

يأتي هذا بعدما طلب من قادة الدفاع والأمن بحث خيارات عسكرية دفاعية إضافية في أوروبا خلال اجتماع استخباراتي رفيع المستوى بشأن الوضع تم عقده الأسبوع الماضي.

وقالت متحدثة باسم داونينج ستريت إن "رئيس الوزراء عازم على تسريع الجهود الدبلوماسية وتعزيز الردع لتجنب إراقة الدماء في أوروبا".

وتابعت المتحدثة أن جونسون "سوف يؤكد مجددا على ضرورة تراجع روسيا وتعاملها بشكل دبلوماسي وذلك عندما يتحدث مع الرئيس بوتين خلال الأسبوع الجاري".

وخلال عطلة نهاية الأسبوع ، يدرس جونسون مجموعة من الخيارات لتخفيف تأثير العدوان الروسي في المنطقة، بما في ذلك، عمليات نشر جديدة وتعزيز لدفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أعقاب اجتماع لوزارة الدفاع.

ويُتوقع أيضا أن تعلن وزارة الخارجية البريطانية الاثنين المقبل عن عقوبات أكثر صرامة، مما يعني أن بريطانيا يمكن أن تستهدف المصالح الاستراتيجية والمالية لروسيا.