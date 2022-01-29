عاصفة مُتوقعة تلغي آلاف الرحلات الجوية في شرق الولايات المتحدة

واشنطن- (أ ف ب):

ألغيت آلاف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة السبت تحسبا لعاصفة شديدة متوقعة في شرق البلاد يرافقها تساقط ثلوج ورياح قوية.

ويتوقع أن تضرب العاصفة مناطق نيو انجلاند وشمال شرق البلاد بما في ذلك مدينتي نيويورك وبوسطن.

وأعلن رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز في تغريدة على تويتر أنه يتوقع طبقة من الثلوج تبلغ 30 سنتم في المدينة، مؤكدا أن آليات رش الملح وكاسحات الثلوج جاهزة.

وذكر موقع تتبع حركة الطيران أن نحو 3400 رحلة جوية طيران من وإلى الولايات المتحدة ألغيت السبت، بعد إلغاء أكثر من 1450 رحلة الجمعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من "ظروف سفر شبه مستحيلة" في بعض مناطق سواحل المحيط الأطلسي ونيو إنجلاند حيث من المتوقع أن يتجاوز تساقط الثلوج 30 سم في بعض الأماكن.

وأعلن حاكما نيويورك ونيوجرزي حالة الطوارئ، بينما أعلنت رئيسة بلدية بوسطن ميشال وو حالة طوارئ مرتبطة بالثلوج في مدينتها.

وقالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول في بيان "ابقوا في منازلكم الليلة وخلال عطلة نهاية الأسبوع وتجنبوا السفر غير الضروري".

وقال مركز الأرصاد الجوية أن العاصفة التي يتوقع أن تشتد بسرعة خلال الساعات ال 24 المقبلة ستؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة.