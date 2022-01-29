عاصفة مُتوقعة تلغي آلاف الرحلات الجوية في شرق الولايات المتحدة

11:09 ص السبت 29 يناير 2022
عاصفة مُتوقعة تلغي آلاف الرحلات الجوية في شرق الولايات المتحدة

آلية تسلم الملح لرشه تحسبا لثلوج في إدارة الأشغال

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

واشنطن- (أ ف ب):

ألغيت آلاف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة السبت تحسبا لعاصفة شديدة متوقعة في شرق البلاد يرافقها تساقط ثلوج ورياح قوية.

ويتوقع أن تضرب العاصفة مناطق نيو انجلاند وشمال شرق البلاد بما في ذلك مدينتي نيويورك وبوسطن.

وأعلن رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز في تغريدة على تويتر أنه يتوقع طبقة من الثلوج تبلغ 30 سنتم في المدينة، مؤكدا أن آليات رش الملح وكاسحات الثلوج جاهزة.

وذكر موقع تتبع حركة الطيران أن نحو 3400 رحلة جوية طيران من وإلى الولايات المتحدة ألغيت السبت، بعد إلغاء أكثر من 1450 رحلة الجمعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من "ظروف سفر شبه مستحيلة" في بعض مناطق سواحل المحيط الأطلسي ونيو إنجلاند حيث من المتوقع أن يتجاوز تساقط الثلوج 30 سم في بعض الأماكن.

وأعلن حاكما نيويورك ونيوجرزي حالة الطوارئ، بينما أعلنت رئيسة بلدية بوسطن ميشال وو حالة طوارئ مرتبطة بالثلوج في مدينتها.

وقالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول في بيان "ابقوا في منازلكم الليلة وخلال عطلة نهاية الأسبوع وتجنبوا السفر غير الضروري".

وقال مركز الأرصاد الجوية أن العاصفة التي يتوقع أن تشتد بسرعة خلال الساعات ال 24 المقبلة ستؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة.

هذا المحتوى من

AFP
واشنطن الرحلات الجوية الولايات المتحدة نيويورك كاسحات الثلوج درجات الحرارة الطقس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1985

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

1991

متعافون اليوم

417453

إجمالي الإصابات

22496

إجمالي الوفيات

351418

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء البرودة وتحسن الطقس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا