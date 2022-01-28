تفاصيل محاولة اغتيال وزير العدل الليبي

(وكالات):

أفادت وسائل إعلام محلية في ليبيا بتعرض وزيرة العدل حليمة البوسيفي لـ"محاولة اغتيال" على طريق السواني في طرابلس.

وقال مسؤول أمني إن "وزيرة العدل الليبية تعرضت لمحاولة اغتيال على طريق السواني بالقرب من العزيزية"، موضحا أن "سيارة "تويوتا" مصفحة اعترضت سيارة الوزيرة وأوقفتها وترجل منها شخص مسلح أطلق النار على السيارة لكن الأعيرة النارية لم تصبها"، وفقا لموقع "الساعة 25".

وأضاف المصدر أن عملية التحقيق في هذا الحادث جارية لمعرفة وتحديد ملابساته، حسب الموقع الليبي.

وقال مسؤول أمني إن "وزيرة العدل الليبية تعرضت لمحاولة اغتيال على طريق السواني بالقرب من العزيزية"، موضحا أن "سيارة "تويوتا" مصفحة اعترضت سيارة الوزيرة وأوقفتها وترجل منها شخص مسلح أطلق النار على السيارة لكن الأعيرة النارية لم تصبها"، وفقا لموقع "الساعة 25".

وأضاف المصدر أن عملية التحقيق في هذا الحادث جارية لمعرفة وتحديد ملابساته، حسب الموقع الليبي.