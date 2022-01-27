روسيا وأوكرانيا..لافروف: الرد الأمريكي لم يتطرق إلى القضايا الرئيسية

موسكو- (بي بي سي):

قال كبير الدبلوماسيين الروس، اليوم الخميس، إن الرد الأمريكي على مطالب موسكو الأمنية أعطت الأمل في بدء حوار جاد، إلا أنها تناولت فقط المسائل الثانوية ولم تتطرق إلى القضايا الرئيسية، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

ونُقل عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين سيقرر الخطوات التالية لروسيا فيما يتعلق بالردود المكتوبة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي التي تم تسليمها أمس.

وعلى الجانب الآخر، قال وزير الخارجية الأوكراني إن بلاده تستعد للدفاع عن نفسها، وأضاف أن أوكرانيا تأخذ جميع المخاطر بجدية لكن خطتها الرئيسية تبقى وقف التصعيد.

وأضاف الوزير الأوكراني أن المحادثات في باريس أمس لم تسفر عن أي جديد، لكنه قال أن روسيا ستترك، على الأرجح، المسار الدبلوماسي مفتوحاً للأسبوعين المقبلين أمام جهود حل الأزمة.