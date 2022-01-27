الأردن: مقتل 27 مهربا وإصابة آخرين خلال عملية إحباط تهريب مخدرات

11:41 ص الخميس 27 يناير 2022
الأردن: مقتل 27 مهربا وإصابة آخرين خلال عملية إحباط تهريب مخدرات

الأردن

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وكالات:

أحبطت أجهزة الأمن الأردنية، محاولات تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، ما أدى إلى مقتل 27 شخصا وإصابة آخرين، حسبما نقلت وكالة عمون الاردنية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إن المنطقة العسكرية الشرقية، قامت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بعمليات نوعية متزامنة على عدة واجهات ضمن منطقة المسؤولية، أحبطت من خلالها محاولات تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأضاف: "أدت العملية إلى مقتل 27 شخصا وإصابة عدد من المهربين وفرارهم الى العمق السوري، وبسبب صعوبة الظروف الجوية وتراكم الثلوج، تم إجراء تفتيش أولي للمنطقة، وعثر على كميات كبيرة من المواد المخدرة".

وأشار إلى أن "عمليات البحث والتفتيش ما زالت قائمة للتأكد من خلو المنطقة من وجود أشخاص ومواد مخدرة".

وكانت القوات المسلحة الأردنية، أعلنت الأحد، مقتل ضابط وإصابة 3 أفراد جراء إطلاق نار على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة، من قبل مجموعة من المهربين، فروا إلى دتخل العمق السوري.

الأردن تهريب مخدرات الأراضي السورية المخدرات

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