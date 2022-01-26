‏أردوغان: الرئيس الإسرائيلي سيزور تركيا الشهر المقبل

وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، عن زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، إلى تركيا في فبراير المقبل، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال أردوغان خلال مقابلة على شبكة "إن تي في" التلفزيونية الخاصة إنّ "هذه الزيارة يمكن أن تفتح فصلاً جديداً في العلاقات بين تركيا وإسرائيل"، مضيفا أنّه "على استعداد للقيام بخطوات نحو إسرائيل في المجالات كافة".

وكان الرئيس التركي أشار في نوفمبر الماضي. إلى إنه يريد تحسين العلاقات مع إسرائيل

تدهورت العلاقات بين تركيا وإسرائيل في عام 2010 عندما أوقفت البحرية الإسرائيلية سفينة المساعدات التركية "مافي مرمرة" التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة.