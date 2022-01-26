اليمن: مقتل وإصابة 28 مدنيًا في قصف حوثي استهدف حي سكني

11:33 م الأربعاء 26 يناير 2022
اليمن: مقتل وإصابة 28 مدنيًا في قصف حوثي استهدف حي سكني

ميليشيا الحوثي

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اليمن - (أ ش أ)

قُتل وأُصيب 28 مدنيًا بمدينة مأرب اليمنية، اليوم الأربعاء، في قصف صاروخي شنته ميليشيا الحوثي على حي سكني وسط المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن مصادر طبية قولها، إن الإحصائيات الأولية الواردة من المستشفيات تفيد أن 5 مدنيين على الأقل قتلوا بينهم امرأة، وأصيب 23 آخرون بينهم امرأة و5 أطفال جراء القصف.

وفي سياق آخر، لقت امرأة مصرعها وأُصيبت أخرى بشظايا قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي، مساء اليوم، باتجاه منزل في جبل جبشي غربي مدينة تعز.

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Asha
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