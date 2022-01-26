سوريا ترفض تدخل الاتحاد الأوروبي في شؤونها

11:10 م الأربعاء 26 يناير 2022
سوريا ترفض تدخل الاتحاد الأوروبي في شؤونها

الاتحاد الأوروبي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

سوريا - (أ ش أ)

أدانت سوريا، اليوم الأربعاء، ما وصفتها بـ"الأكاذيب" التي تضمنها بيان المجلس الأوروبي حول سوريا، مشددة على أنها لن تسمح للاتحاد الأوروبي وغيره بالتدخل في شؤونها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية قوله، إن دمشق "تستهجن المواقف والأكاذيب التي تضمنها البيان الأخير للمجلس الأوروبي والتي تعبر عن حالة الانفصال عن الواقع والانفصام الذي تعانيه مؤسسة الاتحاد الأوروبي".

وأضاف المصدر أنه "بات جليا أن هذه المؤسسة تفتقد لأدنى درجات الاستقلالية وارتضت لنفسها أن تكون تابعا ومنفذا للسياسات الأمريكية ما أفقدها هويتها وجعل منها كياناً هلامياً بلا لون أو طعم أو رائحة".

وشدد المصدر على أن "سوريا التي هزم شعبها وجيشها المجموعات الإرهابية وداعميها من قوى الغرب الاستعماري لن تسمح للاتحاد الأوروبي وغيره بالتدخل في شؤونها وإعاقة عملية توطيد الاستقرار في البلاد"، لافتا إلى أن "سوريا في الأساس لا تعير أي اهتمام لمواقف هذا الاتحاد التي لا قيمة لها ولا تساوي الحبر الذي كتبت به".

هذا المحتوى من

Asha
الاتحاد الأوروبي سوريا المجلس الأوروبي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1809

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

1783

متعافون اليوم

413558

إجمالي الإصابات

22431

إجمالي الوفيات

347557

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • طقس الخميس | شديد البرودة وأمطار على هذه المناطق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا