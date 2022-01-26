"قطرة في بحر".. دبلوماسي أوكراني يعلق على إرسال ألمانيا خوذات عسكرية لبلاده

برلين - (د ب أ)

رحب السفير الأوكراني في برلين، اندري ميلنيك، بوعد الحكومة الألمانية بتوريد 5000 خوذة عسكرية إلى بلاده لكنه انتقد الخطوة في الوقت نفسه باعتبارها "بادرة رمزية بحتة".

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال الدبلوماسي الأوكراني، اليوم الأربعاء: "هذه مجرد قطرة في بحر، بل إنها حتى لا تجبر الخاطر"، مشيرا إلى أن بلاده تتوقع " تغييرا بمقدار 180 درجة من الحكومة الألمانية وتتوقع حدوث تحول حقيقي في نموذجها الفكري".

كانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت أعلنت في وقت سابق أن ألمانيا ستورد 5000 خوذة عسكرية إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعتبر بمثابة "إشارة واضحة تماما مفادها: إننا نقف إلى جانبكم".

وجاءت هذه التصريحات للسياسية التي تنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، بعد جلسة للجنة الدفاع في البرلمان.

غير أن أوكرانيا تطالب ألمانيا بتزويدها بكميات كبيرة من الأسلحة للدفاع عن نفسها في مواجهة هجوم روسي محتمل. وتحدث السفير الأوكراني عن سفن حربية وأنظمة دفاع جوي، وطالب بتزويد بلاده بـ100 ألف خوذة وسترة واقية من الرصاص للمتطوعين.

ووفقا لبيانات وزارة الدفاع الألمانية، فإن أوكرانيا بعثت في التاسع عشر من الشهر الجاري بخطاب طلبت فيه مساعدتها بتجهيزات وتحدثت عن حاجة كييف إلى خوذات وسترات واقية من الرصاص، وأوضحت وزارة الدفاع أن الخطاب لم يتضمن ذكر كميات محددة.

وقال ميلنيك إن شحنة الخوذات تعتبر بمثابة "الإشارة الأولى على أن ائتلاف إشارة المرور يحاول أخيرا أن يتحرى بشكل نقدي موقفه الرافض وغير المفهوم تمامًا (من توريد أسلحة إلى أوكرانيا) حتى يمكن تعزيز القدرة الدفاعية لأوكرانيا في ضوء الخطر الشديد لوقوع حرب".

وفي الوقت نفسه، رأى ميلنيك أن الموقف لا يتعلق بشيء آخر سوى بادرة رمزية بحتة ولاسيما من أجل تهدئة الغضب داخل الرأي العام الأوكراني والأوروبي.

واختتم السفير تصريحاته قائلا: "لسنا في حاجة إلى تكتيكات ومناورات بل نحن في حاجة إلى تحرك شجاع من جمهورية ألمانيا الاتحادية لتمد أوكرانيا في نهاية المطاف بأسلحة دفاع ألمانية نحن في أمس الحاجة إليها اليوم بالذات".