بايدن يجدد تحذيره لبوتين في حال هاجمت روسيا أوكرانيا

وكالات

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء تحذيره إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، من مواجهة بلاده عواقب وخيمة في حال أقدمت على غزو أوكرانيا، مشيرًا إلى أن بلاده ليس لديها نية لنقل قوات أمريكية إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أبلغت في وقت سابق من اليوم، عددا من الوحدات العسكرية داخل الولايات المتحدة بأن عليها البقاء في حالة استعداد لإعادة الانتشار في أوروبا إذا ما طلب حلف شمال الأطلسي " ناتو " ذلك.

يأتي هذا في ظل تصاعد حدة التوترات مع روسيا بشأن حشد قواتها على حدود أوكرانيا.