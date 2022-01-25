"الدفاع الكويتية" تعتمد فتوى دينية بشأن خطة لتوظيف النساء في السلك العسكري

الكويت - (بي بي سي)

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية بأن وزير الدفاع في البلاد، حمد جابر العلي، اعتمد فتوى لجنة تابعة لوزارة الأوقاف خاصة بالمقترح الحكومي حيال تجنيد النساء.

وكانت وسائل إعلام قد قالت إن هيئة الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف في البلاد أصدرت فتوى بعدم جواز تجنيد النساء أو تسليحهن.

وبحسب التقارير الإعلامية فإنه ورغم أن الفتوى أكدت بالإجماع "عدم جواز توظيف المرأة في السلك العسكري، أو أن تلبس اللباس العسكري، أو أن تحاكم محاكمة العسكريين"، إلا أنها نصت في المقابل على عدد من الشروط لعمل المرأة في السلك العسكري، منها أن "يكون عملها في الأمور الطبية والخدمية الضرورية، وألا تدخل في ساحة المعركة أو تكون في المهاجع، إلى جانب عدد من الشروط الأخرى".

وكانت السلطات في الدولة الخليجية قد قررت في العام الماضي السماح للنساء بالخدمة في وظائف معينة بالجيش، قبل أن تعود وتقرر إرجاء العمل بالأمر انتظارًا للفتوى الدينية.