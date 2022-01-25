تحطم طائرة عسكرية أمريكية أثناء محاولة الهبوط على حاملة طائرات

06:55 ص الثلاثاء 25 يناير 2022
تحطم طائرة عسكرية أمريكية أثناء محاولة الهبوط على حاملة طائرات

أرشيفية

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سان دييجو (كاليفورنيا)-(د ب أ/ت ك أ)

تحطمت طائرة "إف - 35 سي" بينما كانت تحاول الهبوط على حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" يوم الاثنين ، مما أسفر عن إصابة سبعة بحارة، حسبما قالت البحرية في بيان.

ونُقل ثلاثة من البحارة المصابين جوا الى مستشفى في مانيلا بالفلبين وهم فى حالة مستقرة. وتلقى أربعة بحارة مصابين العلاج على متن حاملة الطائرات .

وخرج الطيار بسلام وجرى إنقاذه بواسطة مروحية عسكرية .

ورفض متحدث باسم اسطول المحيط الهادىء القول ما إذا كان قد تم انتشال الطائرة. كما لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى حول ملابسات الحادث . وذكرت البحرية أنه يجرى حاليا التحقيق فى الحادث .

ووقع الحادث خلال عمليات طيران روتينية فى بحر الصين الجنوبي.

هذا المحتوى من

Asha
تحطم طائرة عسكرية أمريكية حاملة طائرات يو إس إس كارل فينسون إصابة سبعة بحارة

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