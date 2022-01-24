روسيا تنفي ما تردد عن احتمال قطع إمداداتها للغاز عن أوروبا

04:09 م الإثنين 24 يناير 2022
روسيا تنفي ما تردد عن احتمال قطع إمداداتها للغاز عن أوروبا

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

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موسكو- (أ ش أ):

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف ما تردد من أنباء عن احتمال قيام بلاده بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا.. واصفا هذه الأنباء بأنها "مثال رائع على هستيريا المعلومات المضللة".

وأكد بيسكوف - في تصريح للصحفين اليوم الاثنين- أن روسيا تفي دائما بالتزاماتها التعاقدية ولم تعط سببا للشك في موثوقيتها.

وقال: إن روسيا كانت في أصعب لحظات علاقاتها مع الغرب ضامنا موثوقًا به لأمن الطاقة في أوروبا، وفي أصعب لحظات المواجهة بين الشرق والغرب أوفت بشكل لا تشوبه شائبة بالتزاماتها التعاقدية.

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Asha
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